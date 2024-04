I funerali di Patrick Zola e Ythan Romano, i due ragazzini morti nel crollo del rudere

Saranno celebrati domani, venerdì 5 aprile alle ore 10, i funerali di Patrick Zola e Ythan Romano, morti nel crollo di Pasquetta a Nuoro. Il sindaco Andrea Soddu ha proclamato una giornata di lutto cittadino, "in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore delle famiglie colpite duramente da questa tragedia, interpretando così i sentimenti dell’intera cittadinanza".

L'ordinanza comunale dispone anche la temporanea chiusura di tutti gli esercizi commerciali (con l'abbassamento delle serrande dalle ore 10 alle ore 10,15). I funerali si terranno nella chiesa di San Domenico Savio. In tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado sarà osservato un minuto di silenzio in segno di cordoglio e vicinanza. I compagni di classe saranno sostenuti da psicologi nei prossimi mesi.

I due giovanissimi, 15 e 14 anni, hanno perso la vita quando ha ceduto un solaio in una casa abbandonata dove erano andati con un compagno per giocare nel quartiere di San Domenico Savio. Gli eredi e i proprietari dello stabile, 14 in tutto, sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Nuoro con l’accusa di omicidio colposo.

Il casolare diroccato si trova in via Dessanay, alla periferia di Nuoro, non lontano dal carcere di Badu ‘e Carros. Il terreno non è recintato, accedervi era un gioco per i ragazzi della zona. Gli indagati sono gli eredi, comproprietari del terreno su cui sorge la casa, che è abbandonata da decenni. Molti di loro non sono più residenti in città, alcuni vivono all'estero, altri al Nord.