Funghi velenosi a pranzo: lui muore, la moglie e la badante sono in gravi condizioni

Un anziano di 86 anni è morto, mentre la moglie e la badante sono in gravi condizioni in ospedale in seguito a un'intossicazione da funghi avvenuta nei giorni scorsi in una famiglia di Monguzzo, in provincia di Como. Tutto è cominciato lo scorso 24 ottobre quando la coppia di anziani ha organizzato un pranzo a base di funghi con la badante, una donna di sessant'anni. I funghi erano stati raccolti forse nei boschi della zona, ma non si sa ancora da chi: assieme ad esemplari commestibili, ve ne erano alcuni altamente velenosi.

Poco dopo averli mangiati, i tre hanno cominciato a sentirsi male e sono rimasti gravemente intossicati. Sono quindi intervenuti i soccorsi del 118 con diverse ambulanze inviate dall'Azienda regionale emergenza e urgenza che li hanno portati all'ospedale Sant'Anna di Como. Purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. La moglie è ancora ricoverata in serie condizioni al Sant'Anna, mentre la badante è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova all'interno di un reparto di degenza.

"L'epatite acuta è in fase di miglioramento - hanno spiegato dalla struttura sanitaria - e al momento non sono previsti interventi". La donna è sveglia e cosciente e le analisi effettuate hanno confermato che si è trattato di un'intossicazione causata da ingerimento di funghi velenosi.