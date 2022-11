Tentato femminicidio: cosparge di alcol la moglie e le dà fuoco

Una donna di 51 anni è ricoverata in ospedale per gravi ustioni su tutto il corpo. Secondo una prima ipotesi, il marito avrebbe lanciato sulla donna del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco. Il fatto sarebbe accaduto a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. La donna è stata portata prima all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e poi trasferita al centro Grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli a causa della gravità delle ferite riportate. Sull'accaduto indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Salerno. Al vaglio la posizione del marito 52enne.



La donna è arrivata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno: i medici le hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado estese al dorso e all'arto superiore destro.