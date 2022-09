Con i fuoristrada sulle dune per raggiungere la spiaggia: scattano le sanzioni

E' stata una segnalazione di un cittadino alla centrale operativa della polizia locale di Lecce a far scattare i controlli: due fuoristrada erano parcheggiati sulle dune a Torre Veneri, in località Frigole, in provincia di Lecce. Le autorità sono intervenute per sanzionare i proprietari dei due grossi veicoli che avevano utilizzato i sentieri presenti sulle dune della zona militare per raggiungere la spiaggia a ridosso della battigia.

Ai due conducenti, un turista romano accompagnato dalla moglie e un uomo di Surbo, nel leccese, con cani e figlioletto al seguito, gli agenti hanno contestato la violazione dell’ordinanza balneare 2022 della Regione Puglia che vieta la sosta su area demaniale marittima e comminato una multa di 300 euro. Tra l'altro l'area di Torre Veneri ricade in una zona Sic (Sito di interesse comunitario), ritenuta meritevole di particolare tutela.