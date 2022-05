I condannati per mafia con il reddito di cittadinanza

Ci sono anche due condannati per mafia tra i 32 furbetti del reddito di cittadinanza denunciati dalla Guardia di Finanza a Riposto, in provincia di Catania, con un danno alle casse dello Stato di circa 398mila euro. Oltre alle due persone condannate per associazione mafiosa e quindi privi del requisito per ottenere il sussidio, altre dieci persone avevano ottenuto il beneficio omettendo la presenza nel loro nucleo familiare dei soggetti condannati per il medesimo reato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In tre, invece, non avevano i requisiti per ottenere il 'beneficio' perché sottoposti a misura cautelare. Altre diciassette persone, infine hanno omesso di comunicare di avere nel proprio 'nucleo' familiari sottoposti a misura cautelare personale. Sulla base degli elementi acquisiti le fiamme gialle hanno denunciato gli indebiti percettori all'Autorità giudiziaria che ha già emesso 27 avvisi di conclusione delle indagini preliminari che sono stati notificati ai vari indagati.