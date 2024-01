Furgone travolge un'auto in panne: morta una ragazza di 28 anni

Drammatico incidente lungo la E45, nei presso di Città di Castello, in provincia di Perugia. Una ragazza di 28 anni è deceduta nella mattina di oggi, giovedì 4 gennaio, tra le uscite Nord e Sud della superstrada. Secondo una prima ricostruzione, un furgone avrebbe travolto un'auto ferma per un guasto. Come riporta anche PerugiaToday, due persone stavano provvedendo a spostare una vettura in panne lungo la strada, quando sono state travolte dal mezzo pesante.

La macchina si è rigirata su se stessa e nel violento impatto una delle due persone, la 28enne di origini romene, è stata sbalzata per diversi metri e morendo sul colpo. L'altra persona, un giovane connazionale, è rimasto ferito in modo lieve, ma è in stato di shock. La Procura ha disposto il sequestro dei due mezzi e il controllo alcolemico e tossicologico del conducente del furgone, un extracomunitario residente a Città di Castello, che ha riportato lesioni nell'incidente. Sul posto presenti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari dell'emergenza urgenza e le forze dell'ordine.