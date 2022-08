Raffica di furti d'auto in piena estate: "Attenti a quel carro attrezzi che ruba le macchine"

Ci sarebbe qualcuno con un finto carroattrezzi che si aggira nella zona di via Marchese di Villabianca a Palermo e che, grazie a questo "alibi", sarebbe già riuscito a rubare diverse auto. Sarebbe questa l’ultima trovata dei ladri per muoversi indisturbati, colpire (più o meno) impuniti e allungare la lista dei furti. Da agosto ad oggi, tenendo conto delle denunce presentate nelle caserme dei carabinieri o nei commissariati di polizia della città, sono state rubate oltre 100 macchine. I modelli più gettonati sembrano essere due: Fiat 500 e le Fiat Panda.

A raccontare del finto carroattrrezzi è una delle vittime, alla quale pochi giorni fa è stata rubata proprio una Fiat 500. "Parlando con alcuni residenti è venuto fuori - racconta - che qualcuno ha notato un mezzo che prelevava una macchina parcheggiata male, così da farlo sembrare un intervento segnalato dai vigili e quindi regolare. Mi è stato raccontato di un furto, che risale all'alba del 5 agosto, a cui avrebbe partecipato anche un 'palo'. Noi abbiamo sporto denuncia e invitiamo tutti gli altri a fare lo stesso e a prestare la massima attenzione nel caso in cui vedessero operazioni sospette".

Numeri parziali ma preoccupanti

Incrociando i dati di polizia e carabinieri, tra Palermo e provincia, sono oltre cento le macchine scomparse nell nulla da inizio agosto ad oggi. Numero a cui andrebbe sommato quello relativo al furto degli scooter e che, così facendo, arriverebbe a raddoppiare. Per farsi un'idea è possibile vedere il gruppo Facebook "Oggetti smarriti e rubati a Palermo" dove le vittime dei colpi pubblicano, in questo periodo estivo con cadenza quasi giornaliera, degli annunci di vario genere nella speranza che qualcuno degli utenti possa aver notato dettagli che possono risultare utile per le indagini.

L’ultimo post è stato pubblicato ieri da una donna che chiedeva agli utenti se avessero mai subito il furto dell’auto con il "Block shaft", un particolare antifurto che serve a tenere le ruote dritte anche nel caso in cui i ladri provassero a forzare e rompere il bloccasterzo. Proprio fra i commenti qualcuno racconta del furto d'auto subita da una ragazza: "Hanno usato un carroattrezzi". Proseguendo nell’analisi della bacheca del gruppo l’elenco si fa sempre più lungo: "Mi hanno rubato una Fiat 500 - scrive un medico - in zona Uditore. Ed è la seconda volta. Dopo il primo episodio, la macchina era stata ritrovata nella parte alta di via Perpignano".

L'elenco si allunga giorno dopo giorno

Scorrendo fino agli inizi di agosto, gli annunci si moltiplicano: Fiat Punto rubata il 2 agosto in via Liborio Giuffrè, Fiat Panda sottratta il 5 agosto in zona Fiera, un’altra 6 agosto in via Archirafi, Fiat Panda rubata il 10 agosto nel quartiere Zisa, Fiat Panda rubata l’11 agosto in via Sferracavallo. E ancora: una Fiat 500 a Borgo Nuovo il 13 agosto e un’altra il 14 agosto in via Perpignano. Gli ultimi due furti, non presenti nel lungo elenco fatto su Facebook, sono una Bmw parcheggiata in un box di via Principe di Pantelleria, zona viale Strasburgo, e un altro mezzo lasciato nel vialetto di una villa di via Fabio Besta, la strada che collega via Tommaso Natale e via Lanza di Scalea.

Furti per fare altri furti o mettere a segno rapine

In molti casi i mezzi rubati vengono utilizzati da malviventi per compiere altri reati, come per esempio altri furti o rapine, in maniera tale da depistare - o almeno provarci - gli investigatori. Una volta portato a termine il piano le auto, ormai "scottanti", vengono abbandonate per strada o, più raramente, vengono smontate per potere rivedere i pezzi. E' questo infatti l'altro business che ruota attorno al furto e alla ricettazione di macchine rubate. Pochi giorni fa, per esempio, i carabinieri arrestato un cinquantenne a Santa Cristina Gela: nel magazzino di casa sua c'erano nove veicoli risultati poi rubati e anche un furgone di proprietà del Comune di Palermo.