La banda del sonnifero svaligia le case mentre i proprietari dormono

Ladri che si introducono nelle case mentre i proprietari dormono. C'è una "banda del sonnifero" che sta spaventando Roma e ha messo a segno un altro colpo, come riporta Mauro Cifelli su RomaToday.

Dopo i quattro furti in 48 ore tra via Massimilla, via Paolo Bellezza e via Felice Casorati (due volte), i malviventi sono entrati in azione a Ponte Galeria portando via soldi e gioielli da un'altra casa. I proprietari hanno scoperto quanto accaduto al risveglio, martedì mattina.

La banda ha scelto un'abitazione di via Gambasca. È entrata facendo un foro in una porta finestra e nonostante la presenza dei proprietari che dormivano, ha aperto cassetti e mobili. Alcune borse sono state ritrovate vuote. Chiamato il numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo.

"Storditi col sonnifero"

Ancora provato e scosso, è lo stesso proprietario di casa a spiegare a RomaToday l'accaduto, paventando l'ipotesi di "essere stato addormentato". "Mi sono alzato alle 3 della notte per andare in bagno e la casa era in ordine", spiega Billah Sazal, che si trovava in casa insieme alla moglie. Al risveglio stamattina "sia io che mia moglie avevamo un forte mal di testa - racconta ancora il 47enne nato in Bangladesh e cittadino italiano dal 2002 -. Hanno fatto un buco alla zanzariera sulla porta finestra. Poi, penso con un bastone, hanno preso le chiavi che avevo lasciato su un mobiletto e sono entrati con le stesse dopo aver aperto la grata di acciaio". Una volta in casa "sono entrati nella camera dove io e mia moglie stavamo dormendo. Hanno aperto i cassetti e hanno rubato alcune borse, oltre a soldi e gioielli". Poi la fuga: "Non riesco a comprendere come siano riusciti a frugare dentro casa senza svegliarci - spiega ancora Billah Sazal - la porta che hanno aperto è inoltre molto rumorosa e la casa piccola. Avremmo dovuto sentirla. Invece non ci siano accorti di nulla. Potrebbero averci stordito con del sonnifero". "Un vero e proprio incubo - come conclude il 47enne -. Stanotte sarà difficile addormentarsi. Quanto ci è accaduto ci ha molto scosso. Siamo molto spaventati".