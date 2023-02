Dieci furti in casa in meno di tre ore, ladri da record incastrati da un testimone

Dieci furti messi a segno in poco più di due ore. Il "record" secondo la polizia è di due uomini - un 50enne italiano e un 40enne di origine albanese residenti nel Milanese - che sono stati denunciati per concorso in furto aggravato continuato. I due sono ritenuti i responsabili dei colpi registrati lo scorso 15 dicembre, tra le 17 e le 19,30, nella zona di Fabriano (Ancona). Altri cinque furti, sempre lo stesso giorno, sono invece falliti.

Secondo gli inquirenti i due denunciati avrebbero agito col supporto di un complice. Questo lo schema ipotizzato: i tre arrivavano in auto nei pressi della casa da svaligiare, poi i due denunciati entravano in azione e una volta finito tornavano all'auto con la refurtiva. I tre si sarebbero tenuti in contatto con radio portatili o cellulari "puliti". Per entrare in casa avrebbero forzato finestre e balconi.

In un caso una delle vittime ha sorpreso uno dei ladri mentre scavalcava la recinzione del suo giardino per darsi alla fuga. Lo ha inseguito a piedi per diverse centinaia di metri finché i malviventi hanno raggiunto il complice, sono saliti a bordo dell’auto che li aspettava e sono sfrecciati via.

Le parole del testimone e le immagini registrate dai circuiti di sorveglianza privati sono state importanti ai fini dell'indagine. Gli inquirenti sono poi risaliti ai contatti degli indagati, arrivando ad accertare la presenza di una banda operante in tutto il Nord e il Centro. La polizia ha anche individuato il mezzo impiegato dalla banda per la fuga e il trasporto della refurtiva. L’intestatario del veicolo risulta, attualmente, proprietario di oltre 50 autoveicoli, tutti acquistati negli ultimi mesi: quasi tutti segnalati da molti uffici di polizia del Centro-Nord, come mezzi impiegati per la commissione di reati. Sono ancora in corso le ricerche del terzo complice e della refurtiva