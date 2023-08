La diciannovenne che ruba solo colla per dentiere

Una serie di furti misteriosi sono stati messi a segno lungo la costiera sorrentina. Dagli scaffali dei supermercati sono sparite, più volte, confezioni di colla per dentiere. Tre gli arresti messi a segno negli ultimi due mesi dai carabinieri. L'ultimo ieri, 22 agosto. In manette è finita una 19enne di origini turche, senza fissa dimora.

I carabinieri della stazione di Sorrento l'hanno arrestata appena uscita da un supermercato in corso Italia. Nello zaino aveva 35 tubetti di colla adesiva per dentiere, valore commerciale 265 euro. La merce è stata restituita, la giovane è stata ristretta in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Continua a leggere su Today.it...