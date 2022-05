Centocinquantamila euro in 30 minuti: la banda degli orologi di lusso in azione

E' entrata in azione a Roma la banda degli orologi di lusso. I rapinatori hanno messo a segno due colpi in trenta minuti. Ricco il bottino un Rolex e un Patek Philippe per 150 mila euro, come racconta Lorenzo Nicolini su RomaToday.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia i ladri sono due uomini, che hanno colpito ieri 19 maggio. La prima volta intorno alle 13 in via Benaco. Qui, secondo il racconto della vittima - un commercialista romano di 56 anni - i ladri si sono avvicinati a bordo del loro scooter Sh. Uno dei due dopo essere sceso dal motorino lo ha minacciato e gli ha portato via il Rolex da 10 mila euro che aveva al polso. Poi la fuga, grazie al complice che aveva tenuto il motore acceso.

Poco dopo, alle 13,23, una nuova segnalazione. Nella vicina piazza Ungheria, un imprenditore edile di 57 anni è stato avvicinato dalla coppia di ladri. Anche qui la dinamica è stata la stessa. Uno dei due è sceso e, dopo averlo minacciato, gli ha portato via l'orologio. Il bottino questa volta è stato più sostanzioso. I ladri sono fuggiti con un orologio Patek Philippe da centomila euro. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di zona.