Baby ladri bloccati dopo un colpo: lui ha 11 anni, lei 9

Due furti in appartamento messi a segno a Perugia con lo stesso schema: lei fuori a fare da palo e lui dentro per impossessarsi di oggetti preziosi. Non si tratta però di una coppia di ladri qualsiasi: lui ha 11 anni e lei solo 9. Per entrambi è scattata la denuncia.

La polizia li ha trovati in possesso della refurtiva di tutto ciò che poteva servire per forzare serrature e porte. Gli agenti sono intervenuti grazie a una segnalazione. Giunti sul posto, hanno bloccato la bambina e - poco distante - il baby complice. Nello zaino aveva oggetti appena rubati, Accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che i due minori erano gli autori anche di un altro furto in appartamento, avvenuto quella stessa mattina in uno stabile in via Enrico Fermi. Sono accusati di furto aggravato continuato in concorso. Solo il ragazzino risponde anche del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.