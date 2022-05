Prova a rubare auto ma si accorge che dietro c'è un'anziana: lascia la macchina e fugge a piedi

Un ladro ha rubato un auto, ma la sua fuga è durata poco dopo essersi accorto che sul sedile posteriore c'era un'anziana signora. Il fatto è successo a Roma, qualche notte fa in via Pantelleria, nel quartiere di Montesacro, a Nord della città: un individuo ha derubato una donna di 60 anni, minacciandola a parole dicendole che l'avrebbe ammazzata se non gli avesse dato il portafoglio (con dentro 50 euro) e le chiavi dell'auto. Dopo aver ottenuto le chiavi, il ladro si è messo a bordo dell'auto della donna, una Ford Fiesta, partendo.

La sua corsa è però durata poco, un centinaio di metri, perché non si è accorto che sul sedile posteriore c'era seduta la madre della rapinata, una signora di 85 anni, che spaventata si è messa a gridare. A quel punto, dopo aver provato inutilmente a far scendere la signora, il ladro si è fermato in Viale Tirreno lasciando la macchina con dentro la signora anziana e fuggendo a piedi.

Le ricerche

I carabinieri si stanno occupando del caso, che non è soltanto una rapina, ma anche, seppur breve, sequestro di persona. Il bandito è stato descritto sulla trentina e ha afferrato per il bavero la donna di sessanta anni, la figlia della signora anziana in auto, in via Pantelleria, in quel momento vuota. Dopo le minacce, lo scippo: la donna si è vista aggredita dall'uomo che l'ha strattonata e minacciata di morte.

Secondo le testimonianze delle due donne, si tratterebbe di un giovane dalla carnagione chiara. Da quel poco che ha detto, l'accento sembrerebbe romano. Ma le due donne, prese dalla paura, e il fatto che fosse notte, non hanno saputo dare una descrizione più precisa del rapinatore.