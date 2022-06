Rubano un'auto e scappano a tutta velocità in Tangenziale, al volante c'è un 14enne

Un inseguimento in piena regola in Tangenziale tra due ladri d'auto provetti e una pattuglia dei carabinieri, solo che i fuggitivi hanno appena 14 anni. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale due ragazzi di 14 anni di origine rom e residenti nel campo nomadi di Caivano.

I ragazzini sono stati sorpresi all'una di notte a via Terracina, a Napoli, mentre tentavano di rubare un'auto. Alla vista dei carabinieri sono scappati, dando vita a un inseguimento: hanno percorso una strada in retromarcia e hanno imboccato la Tangenziale. L'inseguimento è terminato all'altezza dello svincolo di Pozzuoli, dove i carabinieri sono riusciti a fermarli.

I due quattordicenni sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. L'auto sulla quale erano a bordo è stata sequestrata. Dagli accertamenti si è scoperto che era già sottoposta a sequestro amministrativo e senza assicurazione.