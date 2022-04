Assaltano la banca con un escavatore e sventrano un palazzo

Per impossessarsi del bancomat di una banca hanno fatto le cose in grande. Letteralmente. All'alba di oggi, 5 aprile, una banda ha utilizzato un escavatore per sradicare lo sportello bancomat dell'agenzia Unicredit di Afragola, in provincia di Napoli.

Prima è stato piazzato un camion di traverso in corso Enrico de Nicola per sbarrare il passo ai mezzi delle forze dell'ordine, poi è stato utilizzato l'escavatore. Ovviamente l'edificio che ospita i locali della banca è stato danneggiato. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri. I componenti della banda sono fuggiti senza portare a termine il colpo. Due uomini sono stati bloccati e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.