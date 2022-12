Entrano in un carcere e fanno razzia nel bar

Incredibile ma vero. Dei ladri si sono introdotti nella notte in un carcere per fare razzia nello spaccio. È successo nella Casa circondariale di Piacenza “Le Novate”, un luogo che dovrebbe essere il simbolo della sicurezza. I malviventi, secondo quanto riportato dal quotidiano Libertà, hanno aperto un varco nella recinzione e sono entrati nell’area carceraria. Hanno percorso un angolo meno esposto del vasto cortile antistante uno dei blocchi per introdursi nel bar-spaccio. Hanno rubato denaro e sigarette.