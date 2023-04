Il ladro che ruba una carta di credito e spende 1.200 euro al sexy shop

Ruba la carta di credito a una turista e poi la usa per fare acquisti - per 1.200 euro - in un sexy shop. Un 30enne di nazionalità algerina è stato arrestato dalla polizia a Milano.

La vittima, una 64enne statunitense, ha chiamato il 112 denunciando il furto della sua borsa con all'interno effetti personali e, tra le altre cose, la carta di credito. La turista ha riferito ai poliziotti che pochi minuti dopo le erano già giunti due messaggi sul telefono che avvisavano dell'avvenuta transazione presso un negozio nella stessa strada dove si trovava, viale Brianza. Da qui sono partiti i controlli. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti: era in un sexy shop dove aveva appena acquistato dei sex toys. Il 30enne è stato arrestato per uso indebito della carta di credito e denunciato per il furto della borsa.