Sedicenne svaligia una casa e porta il fratellino di 12 anni come "palo"

Si intrufola in un appartamento per svaligiarlo e come "palo" porta con sé il fratellino di soli 12 anni. La trovata è di un sedicenne, arrestato dai carabinieri a Vimercate (Monza). I militari dell'Arma sono risaliti ai fratelli dopo la denuncia del proprietario di casa tornato di corsa nella sua villetta dopo avere ricevuto un avviso sul cellulare dal sistema di allarme. L'uomo ha visto un ragazzino seduto sul marciapiede che, appena lui è entrato nel cancello, ha urlato "palo", per avvisare il fratello.

I due sono fuggiti a piedi, mentre il 63 enne telefonava al 112. I due baby ladri sono stati rintracciati dai carabinieri. Indossavano ancora gli abiti usati per il colpo e avevano la refurtiva in tasca.

I fratelli sono stati accompagnati in caserma. Il maggiore, già noto ai militari per essere stato gravemente accoltellato durante una rissa lo scorso anno, è stato arrestato e portato nel centro di accoglienza minorile di Milano. Il fratellino, non imputabile perché troppo piccolo, è stato riaffidato ai genitori.