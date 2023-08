Sorpreso mentre svaligia un appartamento, cade dalle scale e muore

Un uomo è morto nella notte tra mercoledì e giovedì a Mestre durante un tentato furto in appartamento. Secondo quanto ricostruito, la vittima si è introdotta in una casa con due complici ma all'interno c'erano due ragazzi ed è nata una colluttazione. Come riporta VeneziaToday, mentre due dei ladri sono fuggiti, il terzo sarebbe caduto dalle scale rimanendo ucciso. La caduta forse durante una furibonda lotta con uno degli inquilini. Sul posto è intervenuta la polizia che sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Continua a leggere su Today.it...