Non chiude a chiave la porta di casa, entrano i ladri: bottino da 40mila euro

Furto senza scasso. È accaduto domenica 16 luglio nel pomeriggio, tra le 15.30 e le 19, in via dei Girasoli, a Lignano Sabbiadoro (Udine). I ladri sono riusciti ad aprire una porta blindata di un'abitazione senza procurare nessuna effrazione. La porta non era chiusa con le mandate. Probabilmente è stata aperta con facilità usando la tecnica della carta di credito, affermano i carabinieri.

I malviventi hanno arraffato un orologio Rolex, uno marca Iwc e gioielli in oro e diamanti. Oltre a 850 euro in contanti. Valore della refurtiva stimato in circa 40 mila euro. Nessuna assicurazione sugli oggetti rubati. A denunciare il fatto, una donna di circa 60 anni, proprietaria della casa. La 60enne ha sporto denuncia ai militari della stazione di Mortegliano dove abitualmente risiede nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 luglio. Avviate le indagini.

Continua a leggere su Today.it...