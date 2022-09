La banda che ha sfondato una farmacia con un'auto per rubare 100 euro

Si sono ingegnati utilizzando un'auto come ariete. Avevano pianificato tutto. Il bottino, però, è stato amaro: appena 100 euro. Succede a Roma, dove una banda di ladri a colpi di retromarcia ha abbattuto parte della saracinesca di una farmacia in via Amico Aspertini in zona Tor Bella Monaca,

Del furto è stato denunciato dai proprietari all'alba di domenica. Sul posto i carabinieri di Tor Bella Monaca e del nucleo operativo di Frascati. Secondo quanto appreso, dopo aver aperto il varco nel locale i ladri sono entrati rubando il registratore i cassa della farmacia che conteneva appena 100 euro. Quindi la fuga. Secondo i cittadini di Tor Bella Monaca, il "giorno prima è stata saccheggiata una pizzeria sempre in questa zona".