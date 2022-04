Ruba la "fermata" del bus e la carica sull'auto: le immagini sono virali

Parcheggia la propria auto sul marciapide, poi carica sul tettuccio una palina del bus (la tabella con le informazioni sulla linea, ndr), mette in moto e si allontana. E' la cronaca di un surreale furto avvenuto a Napoli.

Siamo nel quartiere Chiaiano, nei pressi della stazione della metro. L’episodio è stato documentato da un cittadino che l’ha segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Assurdo, davvero. Abbiamo sporto denuncia alla polizia municipale e abbiamo inviato una segnalazione all’Anm per chiedere il ripristino della fermata. Stiamo cercando anche di capire se l’uomo abbia divelto egli stesso la palina per portarsela via o se l’abbia trovata già staccata dal suolo", dice Borrelli.

Le immagini intanto hanno fatto il giro dei social e sono diventate virali.