I ladri in casa di Paolo Rossi durante il funerale

Furto in casa di Paolo Rossi. Un colpo messo a segno in un momento drammatico. I ladri si sono introdotti nell'abitazione del campione proprio nel giorno dei funerali a Vicenza. L'appartamento dove la famiglia risiede, all'interno del complesso agrituristico di Poggio Cennina, nel comune di Bucine in provincia di Arezzo, è stato svaligiato durante la giornata di sabato, proprio nelle ore in cui la moglie e i figli di Pablito stavano partecipando alle esequie.

Furto in casa di Paolo Rossi: i ladri in azione durante il funerale

A fare l'amara scoperta sarebbe stato un collaboratore della struttura ricettiva che pare abbia notato il vetro di una finestra in frantumi. A quel punto avrebbe avvisato la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, la quale stava rientrando dal Veneto con i familiari e le bambine. La donna, arrivata a casa, ha trovato l'abitazione messa a soqquadro: pare che i ladri abbiano agito proprio nel momento in cui si stava svolgendo la cerimonia funebre. Subito sono state chiamate le forze dell'ordine. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno guidati dal comandante David Millul.

Stando alle prime indiscrezioni sarebbero stati trafugati alcuni gioielli, circa cento euro in contanti e anche un orologio dello stesso Rossi. Al momento non risulta che siano stati rubati cimeli legati alla carriera del campione. Si attende, però, che la moglie del campione faccia una verifica su cos'altro manchi in casa. I carabinieri stanno portando avanti accurati accertamenti. I malviventi potrebbero essersi introdotti proprio dalla finestra trovata danneggiata.