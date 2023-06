Beccato perché fa rumore, ladro trovato col bottino: 50 euro in monetine

Riesce a intrufolarsi in un liceo, forza i distributori automatici di snack e scappa ma nella fuga è troppo rumoroso e i carabinieri - giunti nel frattempo - lo beccano. Un 29enne è stato arrestato a Meda. Quando è stato bloccato aveva ancora con sè il bottino: 50 euro in monetine.

Il 29enne aveva appena saccheggiato il liceo Marie Curie ed era quasi "in salvo" ma nella fuga ha chiuso lo sportello dell'auto con troppa forza e il rumore ha fatto sì che i militari - arrivati sul posto perché era scattato l'allarme - lo individuassero con facilità. Nell'auto del ragazzo sono state trovate anche due cesoie. Il successivo sopralluogo all’interno dell’istituto scolastico ha permesso di verificare i distributori automatici di merendine e bevande erano stati forzati.

Il ventinovenne, origine albanese ma residente a Mariano Comense e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato. Al termine dell’udienza, è stato rimesso in libertà e, in attesa del processo, dovrà presentarsi tutti i giorni dai carabinieri.

