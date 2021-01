Ladri di Nutella beccati mentre scappavano con 68 barattoli rubati dal supermercato

Ladri di Nutella in azione. I carabinieri hanno scoperto sul fatto due ragazzi, un minorenne e un 23enne, mentre svaligiavano il magazzino di un supermercato la notte scorsa a Firenze. Il bottino? “Solo” 68 barattoli di Nutella.

Durante la notte, una persona che abita nei pressi del supermercato che si trova in via Allori, alla periferia nord di Firenze, si è accorta di strani movimenti vicino al negozio e ha chiamato subito il numero di emergenza 112, denunciando di aver visto due persone sospette aggirarsi lì intorno.

Due equipaggi del nucleo radiomobile di Firenze sono arrivati sul posto e hanno iniziato a controllare. I militari hanno quindi notato, nel retro del negozio, due persone che si stavano allontanando trascinando diversi borsoni di grosse dimensioni. A quel punto i carabinieri li hanno fermati e perquisiti, scoprendo il bottino.

Ladri di Nutella: il furto in un supermercato a Firenze

I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire che i due - un 23enne già noto alle forze dell’ordine e un suo amico minorenne, entrambi italiani - avevano divelto con un crick le inferriate di un portone ed erano riusciti ad entrare nel magazzino del supermercato, rubando i barattoli e nascondendoli nei borsoni.

Durante una successiva perquisizione, in casa del minorenne i carabinieri hanno trovato altri 18 barattoli di Nutella, che sono stati poi restituiti al direttore del punto vendita insieme agli altri 68 che i due avevano tentato di rubare la notte scorsa. Il 23enne è stato arrestato per furto aggravato mentre per il minore è scattato una denuncia a piede libero e il riaffilo ai familiari.