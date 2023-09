A quasi 100 anni gli rubano l'orologio da 7mila euro al supermercato

Un uomo a volto scoperto lo ha avvicinato e gli ha rubato con destrezza l'orologio che indossava, un Longines da 7mila euro. È accaduto a un uomo anziano, classe 1925, nel parcheggio di un supermercato che si trova alla fine di viale Venezia, a Udine. La vittima, residente a Pasian di Prato, ha denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di Udine.

Pare che il modello sia ambito: come riporta UdineToday, non è la prima volta che nell'ultimo periodo viene sottratto un Longines con queste modalità descritte. Un episodio simile si è verificato la scorsa settimana a Latisana. In quel caso la ladra era una donna. L'orologio in questione non era coperto da assicurazione.

