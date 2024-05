Svaligia le stanze d'ospedale mentre le pazienti partoriscono: il video che inchioda la ladra

Lo schema era sempre lo stesso: quando le donne ricoverate in ospedale per partorire venivano portate in sala travaglio, lei entrava e portava via dalle stanze soldi e preziosi. Il piano di un'operatrice socio sanitaria è stato rovinato però dalla polizia che ha piazzato delle telecamere nascoste e l'ha colta sul fatto. È successo a Pordenone e la donna è stata denunciata.

Le indagini sono scattate in seguito alle denunce di furto presentate da pazienti del reparto di ostetricia-ginecologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Una donna poliziotto ha finto di essere una paziente ed è stata ricoverata. Nella sua stanza però è stata piazzata una telecamera nascosta. Come da copione, appena la donna ha lasciato il suo letto, l'operatrice ha rovistato nel comodino. L'occhio elettronico l'ha immortalata mentre sottraeva 50 euro dal portafogli della paziente. È stata quindi bloccata e portata in questura.

Almeno otto i furti accertati, commessi tra il marzo 2023 e il febbraio di quest'anno. Il bottino è di 1.200 euro in contanti e monili dal valore di duemila euro.