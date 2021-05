Dalla Germania in Italia in auto per riabbracciare la madre, nel giro di 10 ore gli rubano la Porsche nuova

Sembra la storia di uno dei personaggi protagonisti del celebre film “Bianco, rosso e verdone”, ma è un fatto realmente accaduto in Italia di recente ad uno sventurato che ha pensato di scendere tutto il Paese partendo dalla Germania per riabbracciare la madre che non vedeva da tempo. Lo ha fatto a bordo della sua auto: una Porsche nuova di zecca, a bordo della quale ha fatto più di 10 ore di macchina per arrivare fino a Foggia, dove però il gioiellino è scomparso nel nulla.

Stando a quanto riportato anche da FoggiaToday, nel giro di pochissime ore i ladri hanno rovinato tutto portando via la macchina. Era arrivato da Monaco di Baviera alla città pugliese per riabbracciare i familiari e per trascorrere qualche giorno di ferie dopo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ma la visita lampo si è trasformata in un enorme dispiacere. I ladri hanno portato via la Porsche: “Ero andato a trovare mia madre e quando sono sceso dall’appartamento l’auto non c’era più” ha raccontato l’uomo alla polizia quando è andato a sporgere denuncia.