Abbraccia uno sconosciuto per festeggiare la finale: le rubano il Rolex da 15mila euro

Prima l'abbraccio con uno sconosciuto per festeggiare il risultato della finale degli europei, poi il furto. Una cittadina russa di 33 anni è stata derubata del Rolex Daytona che aveva al polso, è successo in corso Matteotti a Milano (pieno centro della metropoli) nella notte tra domenica e lunedì 12 luglio.

Come spiega anche MilanoToday, tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e un quarto, poco dopo il rigore sbagliato dall'inglese Bukayo Saka. La 33enne ha denunciato ai poliziotti di essere stata avvicinata da due nordafricani: uno l'ha abbracciata per festeggiare il risultato, l'altro in pochi attimi gli ha sfilato l'orologio.