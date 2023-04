I ladri che si sono rubati 900 prosciutti

Ladri rubano 900 prosciutti da una salumeria di Rivignano Teor. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica, alla Vecje Salumerie di Giuseppe Pressacco, in via Strada Vecchia per Rivignano. Il danno ammonta a qualche migliaia di euro, anche se è ancora da quantificare con precisione. I malviventi sono entrati rompendo una rete di recinzione e manomettendo il sistema d'allarme. Gli ignoti sono poi entrati nel locale di lavorazione e conservazione dei salumi, portando via centinaia di prosciutti appesi e fuggendo senza lasciare traccia. Le forze dell'ordine indagano sui fatti.