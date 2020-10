Rubano un suv in 10 secondi: il furto ripreso in diretta nel parcheggio sotto casa

Dieci secondi. Tanto è bastato ai ladri per rubare, in pieno giorno e in un parcheggio condominiale, un suv bianco. Il tutto incuranti del fatto che i proprietari e gli altri residenti fossero affacciati alla finestra e li stessero riprendendo.

La scena assurda è avvenuta a Terlizzi, in provincia di Bari. Non c'è stato nemmeno il tempo di scendere per fermarli: tutto si è svolto veramente in pochissimo tempo. Nel filmato si sente una donna urlare disperata contro i ladri che stavano rubando la macchina, una Opel Mokka bianca. Tre persone hanno agito con una rapidità sorprendente: uno è riuscita ad entrare dentro il suv, un altro ha spinto in mezzo alla strada la macchina che era parcheggiata tra altre due vetture, e un terzo, alla guida di un Audi, si è posizionato dietro la macchina e l’ha spinta a tutta velocità verso l’uscita del parcheggio.

I carabinieri hanno ritrovato la vettura rubata qualche ora dopo, tra le campagne di Terlizzi, e sono già sulle tracce gli autori del colpo.

“Le notizie e le immagini sensazionali di questo video amatoriale, che stanno circolando in queste ultime ore sui social, impressionano e comprensibilmente fanno male e suscitano rabbia. Voglio esprimere la mia sentita solidarietà alla famiglia e alle persone che hanno dovuto assistere a queste scene", ha commentato su Facebook il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato.