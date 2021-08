L'uomo che ruba trenta bottiglie di superalcolici all'Esselunga

Ha rubato prima 14 e poi altre 16 bottiglie di superalcolici in alcuni punti vendita Esselunga, ma è stato scoperto e arrestato per furto aggravato. A finire in manette un 33enne senegalese, irregolare in Italia. Il fatto è avvenuto ieri a Milano. Poco prima era stato notato dalla sicurezza mentre nascondeva 16 bottiglie di liquori, del valore totale di circa 200 euro, nel suo zaino. Gli agenti della polizia di Stato, accorsi sul posto, l'hanno fermato e lui ha subito ammesso il furto.

Come riporta anche MilanoToday, al momento di andare in questura, però , l'uomo ha detto di dover prima prendere la sua bicicletta e alcuni effetti personali. Tra questi sono state trovate altre 14 bottiglie, sempre di alcol, che il 33enne ha spiegato di aver rubato precedentemente in altri supermercati Esselunga della città. Addosso, infine, gli è stata trovata una carta di debito intestata a un marocchino: per lui oltre all'arresto per furto è scattata anche una denuncia per ricettazione.