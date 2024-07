Notte da incubo per due turiste: una derubata e palpeggiata, l'altra urla e mette in fuga due uomini

Turiste derubate e molestate ad Aspra, frazione di Bagheria (Palermo). Nottata da incubo per due donne svedesi che tra sabato 20 e domenica 21 luglio, mentre stavano rientrando nella stanza d'albergo che avevano affittato a Ficarazzi dopo aver trascorso la serata fuori, sono state avvicinate da due uomini che hanno iniziato a importunarle. Gli aggressori ne avrebbero preso di mira una, una quarantenne, strappandole dalle mani il cellulare e palpeggiandola nelle parti intime.

I fatti si sono verificati intorno alle 4 dalle parti corso Italia, vicino a un locale estivo che si trova nel lungomare. A evitare il peggio sarebbe stata l'amica che avrebbe iniziato a gridare cercando di attirare l’attenzione dei pochi passanti e dei residenti che si sono affacciati per capire cosa fosse successo. Le urla hanno avuto l'effetto desiderato e così gli aggressori sono stati costretti a scappare prima che potesse intervenire qualcuno.

A quel punto le due turiste svedesi, in evidente stato di choc, sono rientrate in hotel. La mattina successiva la vittima della violenza è andata nella caserma di Bagheria per raccontare l'accaduto. La vittima quarantenne avrebbe però deciso di non sporgere denuncia, rifiutando anche di andare in ospedale per essere sottoposta a un controllo. Al vaglio degli investigatori le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.