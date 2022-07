Un gabbiano ha "rapito" il cagnolino di una turista

Nel bosco di Capodimonte, a Napoli, un gabbiano ha letteralmente rapito il cagnolino di una turista. Una scena quasi da film eppure, raccontano, di certo non rara. L'episodio è stato raccontato al consigliere della terza municipalità Stella-San Carlo all'Arena, Carlo Restaino, da una sua amica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito, il gabbiano si sarebbe fiondato all'improvviso su un cucciolo di pinscher, lasciato libero dal guinzaglio dalla sua padrona. Il gabbiano lo ha afferrato e ha ripreso il volo portandolo con sé. Del cagnolino non si è poi saputo più nulla, lasciando la padrona tra l'incredulità e la disperazione.

E non sarebbe l'unico caso di "rapimento" ad opera di un gabbiano verificatosi nella zona portuale di Napoli. In precedenza la vittima sarebbe stata un gattino. Di certo si tratta di episodi che lasciano sconcertati. I gabbiani, volatili molto voraci, in genere sono attirati in città dai rifiuti, e la loro presenza è notevolmente accresciuta nell'ultimo periodo.

Il consiglio è quello di portare i cani di piccola taglia sempre al guinzaglio, per evitare episodi del genere.