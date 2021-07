Si cala in acqua per un'immersione, ma non riesce a risalire: Gabriele Ibba muore a 20 anni

Un ragazzo di soli 20 anni, Gabriele Ibba, è morto ieri nelle acque del Poetto di Cagliari, a Marina Piccola, durante un’immersione. Il giovane sub era uscito in mare con il gommone insieme ad altri amici, poi si era calato in acqua con la cintura, i pesi e le pinne. Ma non è più riuscito a risalire. Non vedendolo tornare i ragazzi a bordo del gommone hanno provato a tirare su la sagola, ma i tentativi sono stati vani.

L'allarme è scattato intorno alle 21. Il corpo del ventenne, avvolto nella tuta da sub, è stato trovato dai sommozzatori del servizio nautico dei Vigili del fuoco a diciotto metri di profondità. Probabilmente il giovane ha avuto un malore e non è riuscito a tornare a galla in tempo per respirare. Il corpo è stato trasferito in obitorio a disposizione del magistrato.