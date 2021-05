Muore due mesi dopo le nozze: i colleghi del 118 raccolgono i fondi per aiutare la moglie e la figlia piccola

Aveva una bimba piccola e si era sposato appena due mesi fa, Gabriele Mammi, il 27enne morto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale occorso mentre in sella alla sua moto stava precorrendo il passo della Futa in direzione Bologna. Gabriele si è scontrato con una Mercedes, guidata da un 72enne, che da una traversa si sarebbe immessa sulla Nazionale in direzione Pianoro.

Volontario della Pubblica assistenza, Gabriele era infermiere del 118. I colleghi della Centrale Operativa e del Servizio di Emergenza Territoriale, hanno organizzato una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto ai familiari. "Bravissima persona, faceva volontariato e si era appena costruito una famiglia. Il mondo rimane sempre un posto difficile e ingiusto". Così parla distrutto chi lo conosceva bene questo giovane padre.

Le cause dello scontro sono ancora da accertare: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale, intervenuta insieme ai Carabinieri e ai sanitari. Di certo, l'impatto deve essere stato talmente violento, da sbalzare la moto a diversi metri dal punto dell'impatto. Il conducente dell'auto ha riportato ferite lievi ed è stato curato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Orsola, mentre Gabriele, che all'arrivo dei soccorsi era ancora vivo, è deceduto poco dopo all'Ospedale Maggiore.