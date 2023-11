Crolla il muro laterale della galleria: le foto impressionanti

Si è sfiorata la tragedia nella galleria San Silvestro della circonvallazione a Pescara, nel pomeriggio di mercoledì 22 novembre. Il muro di contenimento laterale del tunnel ha improvvisamente ceduto invadendo la carreggiata stradale nella corsia in direzione di Francavilla al Mare. In quel momento stava transitando un'automobile, un suv della Bmw, che non ha fatto in tempo a frenare finendo contro il cemento caduto. Al volante della vettura un uomo di 65 anni che ha riportato, per fortuna, solo contusioni alle braccia. Sul posto si è così reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza, dei vigili del fuoco, degli agenti della polizia stradale e del personale dell'Anas. La galleria è stata chiusa al traffico e la circolazione è deviata verso la statale adriatica, come riporta IlPescara.

"Vedevo acqua sia a terra sia sgorgare dalle pareti laterali", ha raccontato un automobilista che intorno alle 18.15 di ieri, poco prima che cedesse la parete della corsia laterale in direzione sud, percorreva la galleria San Silvestro della strada statale 714 dir B, variante della statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al Mare (Chieti).

Poche ore dopo la chiusura della galleria San Silvestro, l'Anas ha chiuso anche la galleria San Giovanni, in direzione sud, per una copiosa perdita di acqua e terra dalla volta. Un video eloquente, girato da un automobilista, ha fatto il giro delle chat WhatsApp.

Verifiche in corso da parte dell'Anas nelle due gallerie

L'Anas informa che sono in corso interventi e sopralluoghi nelle gallerie chiuse della circonvallazione a Pescara. Il personale dell'Anas è stato al lavoro tutta la notte per il monitoraggio della rete stradale colpita dal maltempo e per i primi interventi nelle gallerie chiuse. Attualmente (ore 9) permane la chiusura temporanea della galleria San Silvestro, in entrambe le direzioni dal km 12 al km 15,8 a causa del cedimento di una parte del rivestimento laterale all'interno. Sono in corso i sopralluoghi e le verifiche tecniche per programmare gli interventi di messa in sicurezza. Il traffico è ancora deviato sulla viabilità locale (strada statale 16).

Per quanto riguarda la galleria San Giovanni, è chiusa la carreggiata in direzione sud, dal km 2,7 al km 3,5 nel tratto tra Montesilvano e Pescara. Sono in fase di ultimazione le attività di ripristino dopo l'allagamento di ieri sera. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

