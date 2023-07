Spari al mare: uomo gambizzato

A Torre Chianca, località balneare alle porte di Lecce, ieri sera è stato gambizzato un uomo di 44 anni. Gli spari all'ingresso della frazione adriatica. A.C., trepuzzino noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato raggiunto da almeno un paio di colpi di pistola, secondo quanto riporta LeccePrima.

Dopo essere stato ferito, l'uomo è salito a bordo di un furgoncino Fiat Doblò con l'obiettivo di recarsi autonomamente in ospedale, accompagnato da un conoscente. Giunti però nei pressi di un noto impianto sportivo alle porte di Lecce, in via Adriatica, il conducente si è fermato. Troppo grave l'emorragia del ferito, è stata chiamata l'ambulanza.

Lì gli operatori del 118 hanno raggiunto il ferito per prestargli le prime medicazioni e per accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”, dove è attualmente ricoverato. Arrivato in "codice rosso", le lesioni si sono confermate di particolare entità. Tanto che il 44enne è stato ricoverato per essere tenuto sotto monitoraggio da parte del personale medico anche nelle prossime ore. Incerta dunque la prognosi.

Indaga per fare luce sull'episodio la squadra mobile della questura leccese. I poliziotti della scientifica hanno eseguito tutti i rilievi sulle tracce ematiche e su altri elementi.

