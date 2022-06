Anziano in sedia a rotelle uccide a fucilate il figlio della badante

Un uomo di 85 anni ha ucciso il figlio 43enne della sua badante sparandogli con un fucile da caccia. Il delitto è avvenuto a Gambolò (Pavia), in Lomellina, a pochi chilometri da Vigevano.

L'anziano, da tempo malato e costretto a muoversi su una carrozzina, deteneva regolarmente l'arma. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un omicidio per futili motivi. Inutili i soccorsi: per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.