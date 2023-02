Rissa tra mamme alla gara di danza dei figli

Gara sospesa per rissa. Non sul campo di gara ma tra gli spalti, tra i genitori dei talenti in sfida. Succede a Guidonia (Roma) dove la Msp Dance Cup al Cadillac Village, competizione di ballo per bambini e adolescenti alla quale partecipavano tutte le scuole della Capitale, è finita con l'intervento di polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine sono intervenute per riportare la calma tra i parenti dei danzatori.

La gara si è rivelata più affollata del previsto. Difficile trovare un parcheggio e ancora di più trovare lo spazio vitale per assistere alla competizione. Disagi che hanno reso il clima teso. Due coppie hanno iniziato a litigare perché si contendevano gli stessi posti e la discussione è degenerata rapidamente. C'è chi racconta anche di una "sfida" a colpi di borsetta tra le mamma dei ballerini. Una sfida finita solo davanti a carabinieri e poliziotti.