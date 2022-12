Gatto Savannah si aggira per il centro: i cittadini lo scambiano per una lince e scappano

Hanno scambiato un gatto Savannah per una lince e, impauriti, se la sono data a gambe. Il curioso episodio, per fortuna a lieto fine, è avvenuto a Pescara dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza del felino in via via Dante. Il gatto Savannah, meglio chiarirlo subito, è un ibrido tra un servalo e un gatto domestico, ma si tratta comunque di un gatto. Che però, viste le sue dimensioni, può essere facilmente confuso con felini più grandi e finanche con un piccolo ghepardo. Rispetti ai gatti "tradizionali" risulta essere molto più imponente a livello di statura, con delle gambe particolarmente lunghe. E così, a Pescara, diversi passanti avrebbero pensato al peggio correndo dritti a casa.

Sul posto si è recata una volontaria dell'Enpa Pescara che però in un primo momento non è riuscita a rintracciare l'animale. Le ricerche sono proseguite fino a quando il gatto è stato individuato e restituito alla sua legittima proprietaria. La volontaria dell'Enpa si chiama Sabrina Podavite e, interpellata da IlPescara.it, racconta: "Stamattina, poco prima delle ore 10, stavo passando per il centro quando mi è stato comunicato che in via Dante avevano avvistato un gatto Savannah. Il felino si era poi rifugiato in via Boccaccio ed era spaventatissimo. Abbiamo appurato che era fuggito dall'abitazione in cui vive con la propria padrona. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio".