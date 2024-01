Gatto morto in strada: "È stato torturato e ucciso con dei petardi"

Ennesimo caso di violenza sugli animali, stavolta a Morlupo, in provincia di Roma, dove un gatto è stato torturato e ucciso con dei petardi e lasciato morire. Il corpo è stato trovato nel pomeriggio di lunedì scorso 15 gennaio. A denunciare l'orrore è Enpa. Stando a quanto ricostruito, una signora che portava a spasso il proprio cane ha trovato quel che restava del gatto e ha avvisato la polizia locale.

Le volontarie di due associazioni locali che collaborano con la sezione Enpa di Roma, la Calico Odv e il Club degli Amici a quattro zampe Odv, hanno inviato una segnalazione all'ente nazionale che salva e protegge gli animali. Il gatto è stato trovato con evidenti segni di violenza causata dallo scoppio di petardi. Il corpo del felino è pieno di bruciature e pezzi di plastica fusa. L'orrore è probabilmente avvenuto domenica scorsa, nei giardini dell'anfiteatro di Piazza Diaz a Morlupo.

"Dopo il caso di Barletta ci troviamo ancora di fronte ad un gatto ucciso e torturato con i petardi", spiega la presidente dell'Enpa Carla Rocchi, "un orrore che si ripete e che conferma la spirale di violenza che sta colpendo gli animali in questo momento e che ci preoccupa enormemente. Abbiamo subito attivato l'ufficio legale Enpa attraverso l'avvocato Claudia Ricci e stiamo cercando di capire se ci sono immagini di telecamere registrate nella zona. Ringrazio le volontarie delle associazioni che sono intervenute. Avevamo già lanciato un allarme sull'aumento delle violenze nei confronti degli animali da parte dei minori - continua la presidente Enpa -, sempre più spesso coinvolti in questi reati. Servono pene più severe e il riconoscimento della pericolosità sociale degli individui che compiono questi reati sugli animali. Fintanto che non otterremo questi strumenti per contrastare questa escalation di violenza e degrado sociale non ci stancheremo mai di chiederlo".