Il finanziere che si fa rubare pistola, cellulare e portafogli nel seggio elettorale

Una pistola di ordinanza la scorsa notte è stata rubata a un militare della Guardia di Finanza mentre era in servizio nel seggio elettorale Parisi-De Santis di via Marchese de Rosa a Foggia. Secondo quanto dicono le prime testimonianze il finanziere sarebbe stato narcotizzato e si sarebbe svegliato verso le 4 del mattino accorgendosi di non avere più la Beretta custodita nella fondina. Il militare ha dato subito l'allarme.

La pistola non è stata l'unico bottino dei ladri, che sono entrati attraverso una finestra nell'istituto che è sede di seggio elettorale: i malviventi hanno portato via anche tre telefoni cellulari e un portafogli. Con il finanziere che ha subito il furto erano in servizio altri due militari della compagnia di Manfredonia in provincia di Foggia.