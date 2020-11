Trova il compagno a letto con un'altra e dà fuoco a tutto

Ha sorpreso il compagno con un'altra donna, poi ha attuato la sua vendetta incendiando il modulo abitativo nel quale viveva. È successo a Ladispoli, sotto al cavalcavia di viale Europa dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato una cittadina romena di 48 anni.

La donna senza fissa dimora accupava il modulo lasciato lì da anni dalla ditta che aveva costruito il cavalcavia. Come racconta Romatoday sabato mattina avrebbe sorpreso il compagno con un'altra donna e nel pomeriggio è tornata sul posto e approfittando dell'assenza dell'uomo, ha incendiato il letto. Le fiamme hanno sono poi divampate nell'accampamento dei senza fissa dimora.

La donna - condotta in carcere in attesa di convalida del fermo - ora dovrà rispondere di incendio doloso e successivamente è stata condotta in carcere in attesa della convalida.