Francesca e Maria, le due gemelle che festeggiano i 200 anni (in due): "Per noi è un dono di Dio"

Hanno trascorso un'intera vita insieme e insieme hanno celebrato anche il traguardo dei 100 anni. Anzano di Puglia, comune di poco più di mille abitanti che sorge sui Monti Dauni, nel Foggiano, a 760 metri sul livello del mare. Francesca e Maria, nate il 23 gennaio del 1923, hanno festeggiato il loro compleanno circondate dall'affetto dei concittadini e dei parenti, molti dei quali provenienti dagli Stati Uniti. Una ricorrenza che ha riunito un paese intero (e non solo). D'altronde arrivare al secolo di vita non è da tutti. Duecento anni in due. Mica male.

Nel loro secolo di vita le due donne hanno lavorato nei campi e si sono dedicate alla famiglia. Maria si è sposata e ha avuto quattro figli, Francesca invece non è mai convolata a nozze. Per nonna Francesca (Cecca per chi le vuole bene), arrivare a festeggiare i cento anni è un dono di Dio. Ricordando il suo paese quando è nata, Francesca rimpiange l'Anzano del passato che ora "non è più come prima", a causa dello spopolamento dei Monti Dauni. Alla festa dei 100 anni erano presenti anche il parroco del paese e il sindaco, nelle vesti ufficiali nonché di nipote di nonna Maria.

Il servizio video in alto è stato realizzato da Roberto D'Agostino, videomaker di FoggiaToday.