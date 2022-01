Gemelli muoiono di Covid a pochi giorni di distanza: uno era vaccinato, l'altro no

Se ne sono andati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. I gemelli Carlantonio e Paolo Mantovani, 71 anni, sono morti per il Covid. Erano originari di Cogozzo, frazione di Viadana, un paese in provincia di Mantova. Li conoscevano tutti a Cogozzo. La madre era la maestra. Paolo si era poi trasferito a Castel Maggiore, nel Bolognese. Carlantonio a Villafranca, in provincia di Verona. Da giovani erano uniti da una grande passione per il gioco del calcio, che praticavano con un certo successo.

Sui vaccini Covid la pensavano diversamente. Paolo aveva deciso di non fare nessuna dose, mentre Carlantonio invece aveva seguito il normale iter vaccinale. "Al contrario del fratello - ha scritto don Andrea Spreafico parroco di Cogozzo nella pagina Facebook della parrocchia - Carlantonio aveva ricevuto due dosi del vaccino, che inizialmente parevano in qualche modo avere rallentato la malattia. Lentamente, però, l’infezione lo ha portato alla morte, avvenuta durante il ricovero a Milano".

Legatissimi, facevano lo stesso lavoro: erano informatori farmaceutici. Trascorrevano insieme molto tempo, avevano una grande sintonia. "Caro Carlantonio - ha scritto ancora nel bollettino parrocchiale social - ci rincuora sapere che dopo questa tragedia tu possa rimanere insieme a tuo fratello". La notizia della morte dei fratelli Mantovani oltrepassa i confini della cronaca locale e trova spazio oggi sui quotidiani nazionali. In ospedale, per il Covid, c’è ancora la moglie di Paolo. "Anche lei è sempre stata contraria al vaccino. Adesso è sotto il casco per l’ossigeno e rifiuta l’intubazione", dice don Andrea, che ha celebrato il funerale di Carlantonio.