Mostra i genitali ai bambini, poi va al bar: denunciati anche i titolari del locale

Alla fine è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, con l'aggravante di averlo fatto alla presenza di alcuni bambini che stavano giocando in uno spazio urbano. Evidentemente ubriaco, aveva mostrato i genitali ai minori, per poi allontanarsi. Scene di ordinaria follia in piazza Petrella nel quartiere Certosa a Genova, con protagonista un uomo di nazionalità svizzera, in città senza fissa dimora.

Mostra i genitali ai bambini, poi va al bar: denunciati lui e i titolari del locale

L'uomo è stato denunciato dagli agenti della polizia locale del quinto distretto cittadino, dopo una segnalazione arrivata dai genitori dei bambini. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno trovato l'uomo in un bar poco distante, in via Jori, e hanno denunciato anche i titolari del locale. Perché? I proprietari del bar, pur vedendolo in condizioni di ebbrezza manifesta, gli avevano servito un bicchiere di vino.