I genitori che tagliano la strada allo scuolabus per far salire i bambini

La corriera del mattino non si era fermata perché già piena, pochi minuti dopo ne sarebbe arrivata un'altra pronta a far salire gli studenti ma due genitori di Riese Pio X, non appena hanno visto i loro figli lasciati alla fermata sono saliti in auto e si sono messi all'inseguimento dell'autista del servizio scolastico che non aveva fatto salire gli studenti. Ne è nata una scena da film, con le due auto a tutta velocità nel bel mezzo del traffico mattutino, che hanno raggiunto e bloccato la corriera tagliando la strada all'autista e rischiando di provocare un gravissimo incidente solo per far salire a bordo i due ragazzini.

Il gesto folle è avvenuto lunedì mattina, 13 febbraio, sulla linea che porta agli istituti scolastici della Castellana. La corriera fermata in mezzo alla strada è una delle sei che la società di trasporti Mom ha messo a disposizione degli studenti per andare a scuola la mattina. Non tutte le fermate vengono fatte ma se una corriera non si ferma, pochi minuti dopo ne arriva un'altra più capiente. I due genitori evidentemente non hanno sopportato il fatto di vedere i figli lasciati alla fermata e così, dopo aver raggiunto e bloccato la corriera in mezzo alla strada, sono scesi e hanno minacciato l'autista intimandogli di far salire a bordo i loro ragazzi. Sotto choc per quanto accaduto, il conducente non è riuscito a prendere le targhe dei due veicoli ma ha subito segnalato l'accaduto alla direzione Mom, furiosa per l'accaduto.