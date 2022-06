Il marito muore di Covid, vedova offre la casa ai genitori di una bimba ricoverata

Non ci ha pensato due volte. Quando ha letto l'appello pubblicato da Frosinonetoday e riguardante la ricerca di un alloggio per due genitori disperati, ha deciso di contattarli e mettere a loro disposizione un appartamento, situato a poche decine di metri dal policlinico 'Gemelli' di Roma. Esmeralda Lombardi, vedova del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, Alessandro Lombardi morto di Covid a soli 58 anni, si è resa protagonista di un gesto di grande generosità: ha offerto una casa vera ai genitori della piccola Giulia, la bimba di cinque anni residente ad Atina e colpita alla testa da un trattore sabato 11 giugno.

Una vicenda trista e drammatica: la bambina è in coma nel reparto di Terapia Intensiva del grande policlinico romano. Le sue condizioni sono stabili ma estremamente gravi e per questo mamma Valeria e papa Fabrizio non vogliono tornare al paese dove risiedono con il fratellino minore di Giulia ed i nonni materni.

Da oramai 11 giorni un'intera comunità prega, nella speranza che la bimba possa iniziare a reagire alle tante cure mediche. L'incidente ha portato non solo dolore, nella famigliola italo-venezuelana ma che tanta disperazione perchè le condizioni economiche non consentono una permanenza nella Capitale ed il pagamento di eventuali stanze d'albergo e pensione. In pochi giorni, dopo i tanti appelli di aiuto, lanciati attraverso i social e le testate giorlalistiche, è stata organizzata una colletta che sta consentendo ai genitori di Giulia di poter affrontare le spese quotidiane. A dar loro un tetto ci ha pensato la vedova del poliziotto amato e stimato da tutti in provincia di Frosinone e la cui morte ha lasciato un vuoto senza fine.

"Non c'è nulla di speciale dietro il mio gesto ma solo la volontà di quello che avrebbe fatto mio marito - spiega la signora Esmeralda, anch'essa poliziotta e da qualche tempo in pensione -. Era un uomo generoso e pieno di vita e mai e poi mai avrebbe abbandonato qualcuno al proprio destino. Per questo mettere a disposizione il nostro appartamento di Roma a due genitori disperati è stato per me naturale. Lui avrebbe fatto la stessa cosa".