Scomparso un anno fa, la famiglia lo cerca ma il corpo era all’obitorio fin dal primo giorno

La famiglia lo ha cercato per quasi un anno. Ma Gennaro Trapanese, scomparso a luglio dell'anno scorso, era morto proprio il giorno stesso in cui di lui si erano perse le tracce: il suo corpo si trovava in una delle celle all’interno dell’obitorio del Secondo Policlinico di Napoli.

La scoperta nelle scorse ore ha spento le speranze della famiglia di Trapanese, 50 anni, residente nelle palazzine di edilizia popolare di via Lamaria a Torre del Greco insieme alla madre anziana e ai due fratelli maggiori.

I parenti della vittima sono stati informati dalle forze dell’ordine della presenza all’obitorio di un cadavere che rispondeva alla descrizione di Gennaro Trapanese e sono stati chiamati ad effettuati il riconoscimento della salma, venendo a sapere che il corpo del 50enne si trovava lì dal giorno stesso della sua scomparsa, il 16 luglio 2019.

Per capire che cosa è successo e chiarire i punti oscuri della vicenda è stato dato mandato all’avvocato Francesco Maria Morelli di presentare una denuncia in Procura.

Fin dal giorno della scomparsa, la famiglia di Gennaro Trapanese si era mossa per le ricerche, aprendo anche una una pagina Facebook per le segnalazioni. Del caso si era interessata inoltre la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”. La conduttrice Federica Sciarelli ne aveva parlato durante il programma e su internet era stata diffusa la consueta scheda con le informazioni sullo scomparso. Tra i segni particolari si citava un tatuaggio sul braccio destro.